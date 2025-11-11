Denis su Juric: "Era la scelta più veloce per l'Atalanta, ma non erano convinti"

L'ex attaccante del Napoli, German Denis, ha rilasciato una intervista a Radio Punto Zero, nel corso della quale ha parlato di alcuni temi caldi legati alla Serie A.

A partire dalla scelta dell'Atalanta, altra squadra nella quale ha militato da giocatore, di affidarsi a Raffaele Palladino dopo la separazione da Ivan Juric. Secondo l'argentino la società bergamasca "era divisa sulla scelta di Juric". Denis infatti spiega: "Non erano tutti convinti di Juric e poi sono arrivati alla scelta più veloce".

Riguardo al Napoli invece Denis commenta le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta rimediata dagli azzurri contro il Bologna al Dall'Ara: "Penso che in questo caso Conte ha cercato di stuzzicare i calciatori per farli reagire", ha riflettuto. A suo dire il Napoli che stiamo vedendo nelle ultime settimane "non ha quella grinta che solitamente ha una squadra di Conte". Ecco il motivo per il quale le parole che ha usato il tecnico "servono per avere una reazione dei calciatori". Sull'assenza di De Bruyne poi, Denis aggiunge: "Senza De Bruyne le partite sono diverse, con lui la squadra era più dinamica, poi lui porta una certa qualità in mezzo al campo. Il Napoli è ancora in corsa e non facciamo tragedie, mi auguro che Conte possa tirare fuori il meglio di ogni calciatore".