TMW Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"

Antonio Di Nardo, attaccante del Pescara, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio dove ha ricevuto il premio come giocatore rivelazione del Girone B di Serie C della scorsa stagione: "È una bella soddisfazione, perché significa che il lavoro fatto è stato apprezzato e che i sacrifici hanno dato i loro frutti.

Quest'anno in Serie B state trovando qualche difficoltà

"È vero che i numeri finora non sono dalla nostra parte, sapevamo che non sarebbe stato facile. L'importante è continuare a lavorare e a credere in ciò che facciamo, perché solo così possiamo venirne fuori tutti insieme.

Quali sono i tuoi obiettivi a livello personale?

"Il mio obiettivo è fare tanti gol per aiutare la squadra a raggiungere i propri traguardi. Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra, sarebbe un bel risultato personale e di squadra.