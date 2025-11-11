Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"

Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:04Calcio femminile
Daniel Uccellieri
fonte A cura di Camillo Demichelis

Cecilia Salvai, centrale difensiva della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid

Modulo che preferisci?
"Ho giocato tante partite in entrambi i modi e mi piacciono entrambi, poi è chiaro che ognuno ha i suoi pro ed i suoi contro. Ma non saprei scegliere esattamente, faccio fatica".

Sul momento di difficoltà
"I risultati ottenuti in campionato parlano e ci dimostrano gli alti e i bassi ma resto fiduciosa. Ho fiducia in questa squadra e negli addetti ai lavori. Penso che serva solo tempo. Perdere non fa mai piacere, quindi chiaramente ci sono un pochino di tristezza e frustrazione. Dispiace perdere soprattutto quando vedi che in campo facciamo bene tante cose, però è evidente che non basti quindi credo sia più un aspetto interiore".

Che partita vi aspettate? 
"Come tutte le partite di Champions sarà una partita spettacolare e sappiamo cosa dobbiamo aspettarci. Sarà tosta anche dal punto di vista agonistico. I numeri dell'attacco dell'Atletico magari sono più favorevoli dei nostri, ma stiamo parlando di partite e di campionati diversi. Basta farci trovare pronte".

Articoli correlati
Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"... Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"
Juventus, Salvai: "Non avrei mai pensato di fare doppietta in una serata così" Juventus, Salvai: "Non avrei mai pensato di fare doppietta in una serata così"
La prima doppietta europea di Salvai fa felice la Juve: Benfica battuto per 2-1 La prima doppietta europea di Salvai fa felice la Juve: Benfica battuto per 2-1
Altre notizie Calcio femminile
Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"... Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"... Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga... Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio... TMWParma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente... TMWJuventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A... Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina... Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.1 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.2 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.3 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.4 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.5 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.6 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.7 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La fidanzata di Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan: "Un giorno torneremo"
Immagine news Serie A n.2 Malesani vota Italiano: "Mi rivedo in lui: è uno dei migliori in Italia e in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Denis su Juric: "Era la scelta più veloce per l'Atalanta, ma non erano convinti"
Immagine news Serie A n.4 City e Barcellona su Atta. Parlano Koné, Delprato, Palma e Rivera: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Nela su Conte: "Dichiarazioni forti, ma il Napoli è ancora in lotta per vincere"
Immagine news Serie A n.6 Lecce-Hellas Verona, Rocchi: "Revisione ottima, quello su Camarda è un rigore da rimuovere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Stuckler: "Questa piazza non è da Serie C, ci sono sempre 10.000 tifosi allo stadio"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, il ds Di Toro: "Maiuri a rischio? Spesso i cambiamenti non fruttano ciò che uno vuole"
Immagine news Serie C n.5 Potenza, Schimmenti: "È solo un periodo negativo, siamo uniti e crediamo nei nostri mezzi"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?