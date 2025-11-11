Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"

Cecilia Salvai, centrale difensiva della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid

Modulo che preferisci?

"Ho giocato tante partite in entrambi i modi e mi piacciono entrambi, poi è chiaro che ognuno ha i suoi pro ed i suoi contro. Ma non saprei scegliere esattamente, faccio fatica".

Sul momento di difficoltà

"I risultati ottenuti in campionato parlano e ci dimostrano gli alti e i bassi ma resto fiduciosa. Ho fiducia in questa squadra e negli addetti ai lavori. Penso che serva solo tempo. Perdere non fa mai piacere, quindi chiaramente ci sono un pochino di tristezza e frustrazione. Dispiace perdere soprattutto quando vedi che in campo facciamo bene tante cose, però è evidente che non basti quindi credo sia più un aspetto interiore".

Che partita vi aspettate?

"Come tutte le partite di Champions sarà una partita spettacolare e sappiamo cosa dobbiamo aspettarci. Sarà tosta anche dal punto di vista agonistico. I numeri dell'attacco dell'Atletico magari sono più favorevoli dei nostri, ma stiamo parlando di partite e di campionati diversi. Basta farci trovare pronte".