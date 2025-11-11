Lecce-Hellas Verona, Rocchi: "Revisione ottima, quello su Camarda è un rigore da rimuovere"

All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi dell'ultima giornata di campionato. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, ha analizzato anche il caso del gol annullato durante Como-Cagliari: "Il gol è da annullare e il contatto è chiaro, è un fallo che si deve vedere in campo perché arbitro e assistente sono messi benissimo e questo comportava un On Field Review in meno".

Sul rigore dato e revocato al Lecce per contatto tra Bella-Kotchap e Camarda: "Revisione ottima, è un rigore da rimuovere, non è una decisione facile però il pallone comanda e la sua direzione viene cambiata in modo radicale e sinceramente è un calcio di rigore da non concedere. Revisione fatta bene, il VAR deve suggerire gli elementi ma la decisione la deve prendere l'arbitro"