Dal 2015 a oggi è l'Inter l'italiana con più spettatori. Lazio sesta, anche il Bari nella top 15
Non ci sono solo squadre attualmente in Serie A tra le 15 con più spettatori negli ultimi 10 anni. A comandare la graduatoria, secondo i dati forniti da Transfermarkt.it, sito online che si occupa di statistiche sul calcio, c'è l'Inter, con il Milan subito dietro, tallonato a sua volta dalla Roma. Come era facile ipotizzare, sono Juventus e Napoli a completare la top 5, con Lazio, Fiorentina, Genoa, Bologna e Atalanta che si spartiscono le posizioni successive.
Presenti in questa classifica anche la Sampdoria undicesima e il Bari quindicesimo. Entrambe sono attualmente in Serie B. Di seguito tutti i dettagli:
1. Inter - 13 milioni (10 milioni in campionato)
2. Milan - 12.3 milioni (9.5 milioni in campionato)
3. Roma - 10.9 milioni (7.9 milioni in campionato)
4. Juventus - 9.2 milioni (6.3 milioni in campionato)
5. Napoli - 8.5 milioni (6.6 milioni in campionato)
6. Lazio - 7 milioni (5.8 milioni in campionato)
7. Fiorentina - 5.5 milioni (4.6 milioni in campionato)
8. Genoa - 4.1 milioni (3.9 milioni in campionato)
9. Bologna - 4 milioni (3.7 milioni in campionato)
10. Atalanta - 3.8 milioni (2.9 milioni in campionato)
11. Sampdoria - 3.5 milioni (3.4 milioni in campionato)
12. Torino - 3.5 milioni (3.3 milioni in campionato)
13. Udinese - 3.3 milioni (3.2 milioni in campionato)
14. Hellas Verona - 3.1 milioni (3.1 milioni in campionato)
15. Bari - 3 milioni (3 milioni in campionato)