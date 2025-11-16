Roma F, Rossettini esulta dopo il derby: "Era fondamentale riprendere il nostro cammino"

Luca Rossettini si gode il successo nel derby contro la Lazio, un 2-1 che riporta la Roma Femminile in vetta e rilancia l’entusiasmo dopo settimane dense di impegni e difficoltà. Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico giallorosso ha sottolineato il valore della prova offerta dalla squadra:

“Ci tenevamo tantissimo. È stata una partita dura, come ci aspettavamo, ma la squadra ha fatto una prestazione importante. Abbiamo preso tre legni e tirato tante volte in porta, poi era normale soffrire un po’ nel finale”.

Rossettini ha lodato la capacità del gruppo di restare unito nonostante le energie ridotte:

“Le ragazze hanno tanti impegni e le forze vanno gestite. Chi subentra ci dà sempre un contributo incredibile. Oggi tutte hanno dato il massimo, segnali importanti in un campionato difficile e tirato, dove ogni risultato è possibile”.

Sul tema degli episodi arbitrali - due check VAR e tre legni colpiti - il tecnico è rimasto cauto:

“Non c’è molto da commentare. Pensavamo ci fossero situazioni da rivedere, poi l’arbitro ha deciso. È vero che ultimamente certe mezze situazioni ci penalizzano, ma guardiamo avanti: la cosa importante era non mollare”.

Infine, un pensiero sulla classifica:

“Non ci aspettavamo di essere lì. Ho sempre detto che non siamo ancora una squadra pronta per vincere, ma una squadra che deve lavorare ogni settimana. A Firenze non ci è andata bene, in Champions abbiamo fatto una grande partita e oggi ci siamo ripresi il nostro percorso, con cuore e personalità”.