Ascoli, Carpani verso l'addio: lo aspetta il Teramo in Serie D

Gianluca Carpani potrebbe salutare definitivamente l'Ascoli, separati in casa dopo il mancato addio nel mercato estivo e adesso un accordo per la risoluzione più vicino. Come riportato da emmelle.it, il centrocampista potrebbe a breve risolvere il contratto con l'Ascoli per poi accettare la proposta in Serie D del Teramo.

Del futuro di Carpani e non solo ne aveva parlato nei giorni scorsi il Direttore Sportivo dell'Ascoli Matteo Patti intervenuto durante la trasmissione A Tutta C in onda su TMW Radio:

A ogni modo, il mercato dell'Ascoli si è chiuso con forse il più grande nome con cui si poteva chiudere, quello di Gori dell'Avellino, ambito dal mezza Serie B.

"Sicuramente è stato un colpo importante, difficile, lungo e anche soddisfacente, ma credo fermamente in tutti i ragazzi che ci sono e che sono arrivati, non solo nel singolo. Vi assicuro che le trattative per i calciatori, sia in entrata che in uscita, sono state veramente difficili perché erano quasi tutti ambiti da categorie superiori e contrattualizzati nel loro società di appartenenza, quindi è stato un bel mercato, lungo ma anche divertente e oggi posso dire anche soddisfacente".

Quindi tutti ciò che vi eravate prefissati, sia in entrata che in uscita, è stato ottenuto?

"Sì, rimane solo la questione Carpani da gestire al meglio: è un nostro calciatore e quindi godrà di tutti i suoi diritti a pieno. Non rientra nel piano tecnico e basta, però è un calciatore bravissimo, sul quale per altro la questione è chiusa".