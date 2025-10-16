PSG, Lee Kang-In batte Taremi e Kubo: eletto come miglior giocatore asiatico dell'anno

Bel riconoscimento per Lee Kang-In. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è stato incoronato "Miglior giocatore internazionale asiatico dell'anno" in occasione degli AFC Awards 2025, un premio che celebra le eccellenze del calcio asiatico militanti al di fuori del continente. Un successo che non è solo personale, ma che segna anche un primato storico per il Paris Saint-Germain: Lee Kang-In è infatti il primo giocatore nella storia del club parigino a vincere questo prestigioso trofeo.

Il 24enne ha sbaragliato la concorrenza di rivali di spessore, superando in classifica l'iraniano Mehdi Taremi e il fantasista giapponese Takefusa Kubo. La vittoria è il giusto coronamento di una stagione straordinaria, sia con il club che con la nazionale. Con la maglia del Paris Saint-Germain, l'ex Valencia e Maiorca è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che ha portato al titolo nazionale e al raggiungimento di obiettivi importanti.

I suoi numeri parlano chiaro: ben 49 presenze, condite da 7 gol e 6 assist, un contributo essenziale per la squadra di Luis Enrique. Lee Kang-In ha dimostrato la sua influenza anche a livello internazionale, guidando la Corea del Sud verso la qualificazione ai Mondiali con prestazioni decisive, culminate in 5 gol e 6 assist. Questo premio ne certifica lo status di stella nascente e il ruolo chiave nel panorama calcistico globale.