Fadera: "Prima di arrivare al Sassuolo ho parlato con Grosso, per fortuna c'era il traduttore"

Alieu Fadera, che in estate è approdato al Sassuolo dal Como, si è presentato al pubblico del club neroverde rilasciando un'intervista ai canali ufficiali del club emiliano.

Nel corso della chiacchierata, Fadera ha anche rivelato qualche retroscena relativo al suo arrivo in neroverde, legato a una telefonata con il suo attuale allenatore Fabio Grosso, messo a paragone con il suo vecchio tecnico al Como, Cesc Fabregas: "Al Como con Fabregas ho imparato molto, ora sto facendo lo stesso con Grosso. Hanno due stili diversi, ma la stessa mentalità di voler vincere. E questo ha reso più facile il mio adattamento qui, la transizione è stata graduale. Prima di arrivare ho parlato una volta al telefono con Grosso, ma non è stato semplice comunicare, dato che non parlo bene l'italiano era difficile capirci. Comunque c'era un traduttore. E direi che è stata una buona prima telefonata, ho capito che qui c'era un buon posto in cui venire".

