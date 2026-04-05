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Giampaolo affronta sempre in casa Italiano. Un'imbattibilità da difendere

Giampaolo affronta sempre in casa Italiano. Un'imbattibilità da difendereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 13:02Le Statistiche
Redazione Footstats

Buona la prima. L’esordio di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese è stato davvero di quelli col botto, anche perché la formazione grigiorossa non vinceva da quasi 4 mesi in campionato e sembrava destinata a dover tornare in Serie B vista la china che stava prendendo.

Sono tre i precedenti contro Vincenzo Italiano e per un motivo o per un altro si sono tutti giocati con le squadre di Giampaolo in casa. E quest’ultimo non ha mai perso finora contro il collega: una vittoria e due pareggi a fare da corollario a queste sfide. Si è segnato però in una sola gara, quella vinta dalla Sampdoria del ‘maestro’ contro la Fiorentina allora allenata dal tecnico siciliano (ma nato in Germania) e anche in maniera netta: 4-1.

In equilibrio praticamente assoluto. E’ il bilancio di Giampaolo contro il Bologna, affrontato 15 volte in carriera da allenatore.

Bene con la Cremonese Italiano, che ha vinto tre volte su cinque gare. C’è però anche una sconfitta da segnalare ed è quella subita all’andata in questa stagione quando i grigiorossi hanno violato il Dall’Ara, vincendo 3-1 contro il Bologna.

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS ITALIANO
1 vittoria Giampaolo
2 pareggi
0 vittorie Italiano
4 gol fatti squadre Giampaolo
1 gol fatto squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS BOLOGNA
5 vittorie Giampaolo
5 pareggi
5 vittorie Bologna
19 gol fatti squadre Giampaolo
20 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS CREMONESE
3 vittorie Italiano
1 pareggio
1 vittoria Cremonese
9 gol fatti squadre Italiano
7 gol fatti Cremonese

© Riproduzione riservata
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