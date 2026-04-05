La goleada che ha fatto pendere l'ago verso il Bologna. E la Cremo in casa...

Nel corso dell’ultimo turno di campionato, ha ripreso vita la stagione della Cremonese. La formazione grigiorossa ha ritrovato la vittoria dopo 15 turni e quasi quattro mesi di astinenza. Il sogno di un’altra qualificazione europea del Bologna, attraverso il posizionamento in Serie A è invece sempre più lontano, anche perché sono arrivate due sconfitte nelle ultime tre giornate.

Equilibrio pressoché perfetto. E’ quello che troviamo nei match di campionato, tra A e B, giocati a Cremona tra grigiorossi e rossoblu. A spostare leggermente a favore degli emiliani la bilancia (grazie ai gol segnati) è la nettissima affermazione (1-5) conseguita nell’ultimo match che si è giocato allo Zini il 20 maggio 2023.

C’è un altro successo ottenuto con quattro gol di vantaggio sugli avversari nella serie tra Cremonese e Bologna. Stavolta però a favore dei padroni di casa per la Serie B, stagione 1982/83.

Una vittoria della Cremonese sugli emiliani allo Zini manca ormai da tempo. Addirittura dall’11 febbraio 1990. Quel giorno i grigiorossi vinsero 2-1 con reti di Dezotti e Piccioni. Di Waas la realizzazione rossoblu.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

3 vittorie Cremonese

3 pareggi

3 vittorie Bologna

13 gol fatti Cremonese

15 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1929/1930 Serie A Cremonese vs Bologna 0-3, 32° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

2022/2023 Serie A Cremonese vs Bologna 1-5, 36° giornata