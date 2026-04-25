Una gioia per Conte. Il Mattino: "Valanga azzurra, il riscatto dei big"

Serviva una risposta e una risposta, come evidenza l'edizione odierna de "Il Mattino" titolando "Valanga azzurra", c'è stata. Napoli travolgente: blindata la Champions e festa Inter rimandata. La squadra di Conte riscatta immediatamente il k.o. con la Lazio schiantando la Cremonese con un netto 4-0 che non lascia repliche. Protagonista assoluto McTominay, leader tecnico ed emotivo, a segno dopo soli tre minuti e ispiratore della manovra azzurra che ha visto andare in rete anche De Bruyne e un sorprendente Alisson, autore di una cavalcata trionfale da un'area all'altra.

Il successo del Maradona permette ai partenopei di consolidare il distacco sulle inseguitrici Roma e Como, portandosi a +11 e mettendo in ghiaccio la qualificazione alla prossima massima competizione europea. La prestazione corale ha evidenziato la voglia di riscatto dei big, capaci di approfittare degli spazi concessi dalla difesa di Giampaolo, con Hojlund che ha propiziato il raddoppio grazie a una deviazione sfortunata di Terracciano.

Nonostante il clima di festa per il quarto posto ormai blindato, resta vivo il dibattito sul futuro della panchina azzurra e sui possibili movimenti di De Laurentiis per la prossima stagione. Mentre il Napoli si gode la sua struttura solida, a Trigoria esplode il caso tra Gasperini e Ranieri, con quest'ultimo allontanato dai Friedkin dopo le tensioni interne. Lo scozzese è l’assoluto leader di una squadra che ieri è scesa in campo per restituire il sorriso".