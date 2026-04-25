Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Una gioia per Conte. Il Mattino: "Valanga azzurra, il riscatto dei big"

Una gioia per Conte. Il Mattino: "Valanga azzurra, il riscatto dei big"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Laerte Salvini

Serviva una risposta e una risposta, come evidenza l'edizione odierna de "Il Mattino" titolando "Valanga azzurra", c'è stata. Napoli travolgente: blindata la Champions e festa Inter rimandata. La squadra di Conte riscatta immediatamente il k.o. con la Lazio schiantando la Cremonese con un netto 4-0 che non lascia repliche. Protagonista assoluto McTominay, leader tecnico ed emotivo, a segno dopo soli tre minuti e ispiratore della manovra azzurra che ha visto andare in rete anche De Bruyne e un sorprendente Alisson, autore di una cavalcata trionfale da un'area all'altra.

Il successo del Maradona permette ai partenopei di consolidare il distacco sulle inseguitrici Roma e Como, portandosi a +11 e mettendo in ghiaccio la qualificazione alla prossima massima competizione europea. La prestazione corale ha evidenziato la voglia di riscatto dei big, capaci di approfittare degli spazi concessi dalla difesa di Giampaolo, con Hojlund che ha propiziato il raddoppio grazie a una deviazione sfortunata di Terracciano.

Nonostante il clima di festa per il quarto posto ormai blindato, resta vivo il dibattito sul futuro della panchina azzurra e sui possibili movimenti di De Laurentiis per la prossima stagione. Mentre il Napoli si gode la sua struttura solida, a Trigoria esplode il caso tra Gasperini e Ranieri, con quest'ultimo allontanato dai Friedkin dopo le tensioni interne. Lo scozzese è l’assoluto leader di una squadra che ieri è scesa in campo per restituire il sorriso".

Articoli correlati
Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"... Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"
Rivoluzione rossonera per vincere, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sorloth,... Rivoluzione rossonera per vincere, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Sorloth, sì al Milan"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 25 aprile Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 25 aprile
Altre notizie Rassegna stampa
Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta. L'Unione Sarda: "Ancora rinviato... Per Mazzitelli e Pavoletti niente Cagliari-Atalanta. L'Unione Sarda: "Ancora rinviato il rientro"
Roma, a Bologna per scacciare la crisi. Il Romanista: "Uno per tutti". Roma, a Bologna per scacciare la crisi. Il Romanista: "Uno per tutti".
Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"... Milan-Juve attacchi in cerca d'autore. QS in apertura: "Caccia ai gol da Champions"
Nuove ambizioni per il Genoa. Il Secolo XIX: "De Rossi, attenzione al Como: il peggior... Nuove ambizioni per il Genoa. Il Secolo XIX: "De Rossi, attenzione al Como: il peggior cliente"
Atalanta, problemi per Bernasconi. L'Eco di Bergamo: "Trauma al ginocchio, Cagliari... Atalanta, problemi per Bernasconi. L'Eco di Bergamo: "Trauma al ginocchio, Cagliari a rischio"
Una gioia per Conte. Il Mattino: "Valanga azzurra, il riscatto dei big" Una gioia per Conte. Il Mattino: "Valanga azzurra, il riscatto dei big"
Roma, Gasperini liquida anche il ds Massara. Il Messaggero: "E Ranieri replica al... Roma, Gasperini liquida anche il ds Massara. Il Messaggero: "E Ranieri replica al club"
Si scaldano i motori per Milan-Juventus.TuttoSport: "Mosse da Champions" Si scaldano i motori per Milan-Juventus.TuttoSport: "Mosse da Champions"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica dopo Napoli-Cremonese e le probabili formazioni del 34° turno
Immagine top news n.1 Il Napoli travolge la Cremonese e riecco De Bruyne. Conte-Lukaku c'eravamo tanto amati
Immagine top news n.2 Gasperini vince, Ranieri silurato con un comunicato durissimo: “La Roma sempre al primo posto”
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Lukaku? Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla mia porta"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a +3 sul Milan, la Cremo rischia il sorpasso dal Lecce
Immagine top news n.6 Il Napoli rinvia la festa scudetto dell'Inter: contro la Cremonese non c'è storia, è 4-0
Immagine top news n.7 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski e Goretzka. Sogno Bernardo Silva
Immagine news Serie A n.2 Torino, l'avviso di Paleari: "Non siamo in vacanza. Anche perché D'Aversa..."
Immagine news Serie A n.3 Tutti i calciatori vogliono la permanenza di Allegri: leggete pure. La società lo seguirà?
Immagine news Serie A n.4 Ederson e il futuro del centrocampo dell'Atalanta tra ristrutturazioni e valutazioni per l'estate
Immagine news Serie A n.5 Inter a Torino per avvicinarsi allo scudetto. Lautaro punta la finale di Coppa Italia
Immagine news Serie A n.6 La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Sampdoria: sfida di riscatti e certezze
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Empoli: primo match point per i lagunari, azzurri con l’acqua alla gola
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Sudtirol-Mantova: tre punti per blindare la salvezza e sognare
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Reggiana-Palermo: sfida di sogni e speranze
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Juve Stabia: il popolo dell'Adriatico si affida a Lorenzo Insigne
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Frosinone-Carrarese: promozione e play-off passano dallo Stirpe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Vrenna: “Avanti senza cambiare rotta. Rammarico per attacchi gratuiti”
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, domani l'ultima in C. Fresco: "Importante per un'eventuale riammissione"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini non molla: "Secondo posto fondamentale da raggiungere"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, 90' per evitare la D. Barilari: “Può essere la serata più brutta della mia vita"
Immagine news Serie C n.5 Dal Campobasso al Maradona: il “piccolo” filo rosso dietro il gol di McTominay
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, 90' per la Serie B. Tomei: "Dobbiamo isolarci da tutto. Otteniamo il massimo, poi..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?