Serie B, Cesena-Sampdoria: sfida di riscatti e certezze

Il programma del sabato di Serie BKT si chiude con una sfida molto affascinante: quella tra il Cesena di Ashley Cole e la Sampdoria di Attilio Lombardo in programma alle 19.30 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

COME ARRIVA IL CESENA

Il Cesena è chiamato a fare una sola cosa: reagire dopo gli ultimi tremendi mesi di stagione. Neanche l'arrivo di Ashley Cole è servito per dare una scossa ad ambiente e squadra, sempre più in caduta libera in classifica. L'obiettivo playoff, di questo passo, rischia seriamente di svanire, e la vittoria dell'Avellino sul Bari di ieri sera costringe gli emiliani a ritrovare la strada dei tre punti per evitare un vero e proprio psicodramma.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

La situazione in casa Sampdoria è leggermente migliore, anche perché nelle ultime 4 la formazione blucerchiata è riuscita a trovare la via della vittoria in 3, cadendo solo contro il Monza. Il peggio, però, non è ancora del tutto alle spalle, anche perché la zona playout dista solo 4 punti, quindi c'è da spingere il piede sull'acceleratore per vivere un finale di stagione in tranquillità.