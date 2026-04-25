Gasperini vince, Ranieri silurato con un comunicato durissimo: “La Roma sempre al primo posto”

“L’AS Roma verrà sempre al primo posto”. È la riga che colpisce di più, nel comunicato stampa con cui il club giallorosso ha annunciato la separazione anticipata da Claudio Ranieri, ormai ex senior advisor dei Friedkin per la società capitolina. Non proprio un fulmine a ciel sereno, viste le intemperie delle scorse settimane con Gian Piero Gasperini: “È stata una decisione unilaterale della società”, ha commentato Ranieri, che non ha concordato alcuna buonuscita con la società. Da capire cosa farà adesso il testaccino: aveva rifiutato la Nazionale per l’impegno preso con la Roma, ora c’è da attendere il prossimo presidente federale, ma è sicuramente un’ipotesi affascinante.

"Il comunicato evidenzia due cose: la fiducia, che non mi è mai mancata dalla società sin dal primo giorno, e che la Roma è davanti a tutto". Lo stesso Gasperini, in conferenza stampa, ha commentato così la vicenda. Il tecnico di Grugliasco ha ancora una volta di scendere nel merito delle diatribe con Ranieri: “Io non ho fatto nulla. Non mi mettete sullo stesso piano, io non ho fatto nulla contro nessuno. Non partecipo a questa macchina del fango che quotidianamente è attivissima. Continuo a lavorare sulla squadra, cercando di far bene domani”. Adesso, però, potrebbe vincere anche un’altra battaglia.

Dopo Ranieri, è infatti sempre più in bilico la posizione di Frederic Massara. Proprio Gasperini, in conferenza stampa, ha ammesso le difficoltà con il direttore sportivo: “Posso dire che è una bravissima persona, come pure che, sotto l’aspetto tecnico, non siamo riusciti ad avere un feeling. Però sempre e solo riferiti alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale, sempre e solo riferito al mio modo di giocare. Ma sempre richieste in questo senso e mai personale. Se si va avanti? Lo decide la società, non io”. Ma il suo parere conta.