Serie B, Venezia-Empoli: primo match point per i lagunari, azzurri con l’acqua alla gola

La 36esima giornata del torneo cadetto potrebbe essere quella dei primi verdetti: lo spera il Venezia, al comando della classifica con tre lunghezze di vantaggio sul terzo posto occupato dal Frosinone. Essendo in vantaggio negli scontri diretti, in caso di passo falso dei ciociari, impegnati alle 15 in casa contro la Carrarese, i lagunari avrebbero davanti un vero e proprio match point: battere l’Empoli vorrebbe dire festeggiare il ritorno nella massima serie a meno di un anno dalla retrocessione, altrimenti sarebbe tutto rimandato alle successive due gare. Gli azzurri si trovano invece nella situazione di chi non può più sbagliare, visto il risicato margine di un punto sulla zona salvezza. Calcio d’inizio alle ore 17.15.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Archiviata la piccola frenata di Chiavari, il cammino della squadra di Stroppa è ripreso col solido successo ottenuto nell’ultimo turno sbancando il San Nicola. Dopo due trasferte la capolista torna al Penzo, dove vince da cinque giornate, con la consapevolezza di chi vede il traguardo vicino. Rientra dalla squalifica Schingtienne, destinato a partire titolare in difesa insieme a Svoboda e Franjic al posto dell'infortunato Sverko.

COME ARRIVA L’EMPOLI - L’incubo del doppio salto all’indietro si sta materializzando in queste settimane, nemmeno l’avvicendamento fra Dionisi e Caserta (squalificato, in panchina andrà il vice Accurdi) sta portando i frutti sperati: la scossa con l’ex Juve Stabia (media di un punto a partita) non è arrivata. E il calendario, molto impegnativo, non aiuta. Rispetto al pareggio con la Virtus Entella, torna Popov ma al centro dell’attacco ci sarà ancora Shpendi.