Serie A, la classifica dopo Napoli-Cremonese e le probabili formazioni del 34° turno
Netta vittoria del Napoli nell'anticipo del 34° turno di Serie A, disputato questa sera al Maradona. A farne le spese è la Cremonese, che adesso rischia il pericoloso sorpasso per mano del Lecce. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, con gli azzurri a +3 sul Milan, e le probabili formazioni delle restanti gare di questa giornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
AS Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
SS Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (34)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)
Le probabili formazioni del 34° turno di Serie A
PARMA-PISA - Sabato 25 aprile, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA-ROMA - Sabato 25 aprile, ore 18.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
HELLAS VERONA-LECCE - Sabato 25 aprile, ore 20.45
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Bowie. Allenatore: Sammarco.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
FIORENTINA-SASSUOLO - Domenica 26 aprile, ore 12.30
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
GENOA-COMO - Domenica 26 aprile, ore 15.00
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
TORINO-INTER - Domenica 26 aprile, ore 18.00
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
MILAN-JUVENTUS - Domenica 26 aprile, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers; Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. Allenatore: Spalletti.
CAGLIARI-ATALANTA - Lunedì 27 aprile, ore 18.30
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
LAZIO-UDINESE - Lunedì 27 aprile, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
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