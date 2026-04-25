Serie B, Sudtirol-Mantova: tre punti per blindare la salvezza e sognare

La 36ª giornata mette in luce uno scontro bilanciato tra Südtirol e Mantova, attualmente appaiate in un "limbo" di classifica che promette di tenere tutti col fiato sospeso fino al fischio finale. Entrambe le formazioni condividono quota 40 punti con Sampdoria e Padova, occupando rispettivamente l'11ª e la 12ª posizione. Con soli 4 punti di distacco sia dalla zona playoff che dalla zona playout, la posta in palio è alta. Dopo il pareggio per 1-1 della gara d'andata, ci si attende una sfida speculare e tattica. Tuttavia, non mancano le premesse per colpi di scena: una vittoria permetterebbe a una delle due squadre di blindare matematicamente la permanenza in categoria e di tentare un rush finale per agguantare un posto nei playoff

COME ARRIVA IL SUDTIROL - C’è un assoluto bisogno di riscatto per gli altoatesini, che tornano tra le mura amiche dopo la durissima lezione subita dallo Spezia: un 6-1 pesantissimo che ha allungato a sette la striscia di giornate senza vittorie. Tuttavia, il "Druso" non sembra più garantire la sicurezza di un tempo: la squadra di Castori non vince in casa dal 31 gennaio e il match di questo pomeriggio rappresenta l'occasione perfetta per invertire il ruolino di marcia. A complicare i piani del tecnico pesano le assenze: oltre agli indisponibili Odogwu, Cragno e Zedadka, il Südtirol dovrà fare a meno anche del vice-allenatore Bocchini, che dovrà scontare la squalifica per una giornata

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova di Modesto arriva a questa sfida dopo il passo falso contro l’Avellino, una sconfitta che ha parzialmente incrinato l’armonia ritrovata grazie ai successi consecutivi contro Spezia ed Entella. Vittorie che avevano permesso ai virgiliani di affrontare con maggiore serenità questo finale di stagione. Il percorso dei biancorossi è stato altalenante, segnato dall'esonero di mister Possanzini a metà dicembre e dall'avvento di Francesco Modesto, capace di invertire la rotta e portare la squadra a giocarsi la salvezza matematica e il sogno playoff a tre giornate dal termine. A Bolzano non si cercherà il pareggio: l'obiettivo sono i tre punti. Tuttavia, l'emergenza resta alta: la lista degli indisponibili è lunga, con Bonfanti, Meroni, Mensah e Muci fermi per infortunio, oltre agli squalificati Castellini e Kouda.