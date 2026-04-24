Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a +3 sul Milan, la Cremo rischia il sorpasso dal Lecce
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Il 34° turno di Serie A si apre col poker del Napoli contro la Cremonese. Si tratta di tre punti preziosi per gli azzurri, che si portano provvisoriamente a -9 dalla capolista, ma soprattutto consolidano il secondo posto a +3 sul Milan. Brutto ko invece per la Cremo, che resta ferma a 28 punti e potrebbe quindi subire il sorpasso del Lecce. Di seguito la graduatoria aggiornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
AS Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
SS Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Parma 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (34)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (33)
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