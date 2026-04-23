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Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete

Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al tripleteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:56Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nella serata di ieri il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania grazie al successo per 3-2 sull’Union Berlino che ha portato la striscia di vittorie consecutive a ben 19, nuovo record nella storia del club tedesco al femminile. Per il Bayern si tratta del quarto titolo in bacheca arrivato dopo una stagione praticamente perfetta: 21 vittorie su 22 gare giocate, zero sconfitte, 84 reti segnate e solamente otto subite e ben 15 punti di vantaggio sul Wolfsburg secondo.

Un successo che è tinto anche di azzurro vista la presenza di Arianna Caruso nella rosa delle tedesche. La centrocampista classe ‘99 in campionato è scesa in campo in 16 occasioni mettendo a segno due reti e fornendo due assist alle compagne. Per lei si tratta del secondo titolo in un anno e mezzo da quando è approdata a Monaco dalla Juventus nello scorso gennaio. Caruso e compagne alzeranno il trofeo in occasione dell’ultima gara interna di campionato contro l’Eintracht Francoforte il prossimo nove maggio.

La stagione delle bavaresi non si è però ancora chiusa visto che la squadra è in corsa per il triplete: il Bayern infatti deve giocare la semifinale di Women’s Champions League contro il Barcellona (andata il 25 aprile e ritorno il 3 maggio) ed è attesa dal Wolfsburg nella finale di DFB Pokal (la Coppa di Germania) il prossimo quattordici maggio.

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