Union Brescia, Corini non molla: "Secondo posto fondamentale da raggiungere"

Domani contro l'Inter U23 l'Union Brescia di Eugenio Corini ha ancora un obiettivo da perseguire: centrare il secondo posto nel Girone A di Serie C, conquistandosi l'accesso diretto alle semifinali dei playoff promozione.

Alla vigilia del match contro i nerazzurri il tecnico della Leonessa, Eugenio Corini ha analizzato i temi della sfida: "Pasini ha accusato un indurimento muscolare in allenamento e un po’ la sua situazione ci preoccupa - riporta il Giornale di Brescia -, vedremo cosa diranno gli esami strumentali nei prossimi giorni. Lamesta ha un fastidio tendineo, nulla di particolarmente grave ma non sarà del match al pari di Sorensen, due giocatori che vogliamo preservare. Vido sta meglio, si è allenato in gruppo e bene e mi ha dato la sua disponibilità, quindi torna tra i convocati. Comunque sia non voglio fare calcoli, quindi in campo andrà la miglior formazione possibile, per poi saper gestire la situazione con coloro che saranno a disposizione in panchina.

Vero, è una partita che per noi vale tanto e quindi da affrontare con il piglio giusto, concentrati, mettendo in mostra quei miglioramenti che io ho visto partita dopo partita e anche contro Lumezzane per almeno 60 minuti e Dolomiti Bellunesi. Poi sappiamo che non sarà facile, perché anche l’Inter U23 tutto sommato vorrà fare risultato e ha giocatori di esperienza che possono metterci in difficoltà. Ma ripeto, il secondo posto per noi è fondamentale per il prestigio che può dare e soprattutto perché ci permetterebbe di avere più tempo per lavorare in vista dei playoff.

La nostra testa deve andare solo alla sfida di Monza, perché non possiamo sbagliare. Peccato non avere i nostri tifosi, spero sia davvero l’ultima volta in trasferta. Abbiamo capito con le Dolomiti Bellunesi per l’ennesima volta quanto siano importanti la spinta e il sostegno non solo della curva, ma di tutto lo stadio. E la loro vicinanza ci è mancata anche a Lumezzane.

Per me sarebbe già fondamentale avere i ragazzi al 100%, perché poi sono certo che questo gruppo che ha dei valori mi darà tutto quello che ha dentro. Spetterà a me poi gestire determinate situazioni nella maniera migliore".