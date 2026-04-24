TMW Radio Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti

A TMW Radio si parla dell'operato di Luciano Spalletti e di Massimiliano Allegri. Quando riusciranno a tornare a vincere con Juve e Milan? Chi ce la farà? prima?

Stefano Impallomeni: "La Juve ha uno Spalletti in più. Ha questa fame di calcio, studia, sta sul pezzo, si mette in discussione, è estremamente moderno, attuale. Ha capito che il calcio non è così semplice. E' la dimostrazione di un allenatore che è un big, ma che rispetto agli altri ha una marcia in più".

Simone Braglia: "Spalletti. Dall'altra parte vedo ancora molta indecisione, una squadra involuta. La Juve oggi come squadra è più matura. E la Juve ha margini di miglioramento più alti. Il Milan è una squadra che ha bisogno di innesti giovani e freschi".

Massimo Orlando: "Con Spalletti la Juve sembra abbia messo apposto le cose. Anche una società più seria nei commenti vedo, la Juve degli ultimi anni mi sembra che si stia buttando alle spalle gli errori commessi".

Paolo De Paola: "Sicuramente la Juve, perché in questo momento mi da più certezze. Per il lavoro che ha fatto e quello che ci sta facendo vedere, mi sembra più lanciato Spalletti".