Serie B, Reggiana-Palermo: sfida di sogni e speranze
Il 36esimo turno di Serie BKT propone al Mapei Stadium di Reggio Emilia una sfida a due facce: quella tra Reggiana e Palermo. Le formazioni, rispettivamente di Pier Paolo Bisoli e Filippo Inzaghi, si trovano a lottare a questo punto della stagione per obiettivi diametralmente opposti che rendono però la partita di oggi avvincente al punto da non potersela perdere.
COME ARRIVA LA REGGIANA
La Reggiana arriva alla sfida contro i siciliani in un momento di forma tutt'altro che positivo, considerate le 6 sconfitte nelle ultime 10 di campionato. La vittoria contro la Carrarese, proprio tra le mura amiche, di due settimane fa dà però speranza agli uomini di Bisoli, che puntano al colpaccio contro il Palermo per alimentare i sogni, o meglio, le speranze salvezza.
COME ARRIVA IL PALERMO
Se da un lato la Reggiana ha bisogno di punti per salvarsi, dall'altro il Palermo vuole dare continuità all'ottimo momento di forma che sta vivendo per accorciare in classifica dalle tre lì davanti, ovvero Venezia, Monza e Frosinone. In più c'è da rompere una sorta di maledizione al Mapei Stadium, visto che la formazione rosanero non vince in quel di Reggio Emilia contro i granata dal 29 agosto 2023.
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