Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?

A un passo dallo scudetto ma

con un occhio già al mercato. L’Inter è pronta a vivere il presente anche se già pensa a come rendere più forte la squadra il prossimo anno. Di idee ce ne sono tante, una necessità rischia di diventare la fascia destra. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro di Dumfries (che scade il 15 luglio) è un’occasione irripetibile per molte squadre. Il Liverpool è deciso a farsi di nuovo sotto ma anche il Manchester United ha iniziato a mandare segnali e per questo il club nerazzurro si sta guardando intorno da tempo. Il vero grande obiettivo è Marco Palestra. La sua stagione al Cagliari è stata strepitosa. Tra l’altro ha avuto modo di esordire anche in Nazionale ia Bergamo contro l’Irlanda del Nord a coronamento di una crescita davvero importante. A fine stagione rientrerà all’Atalanta e qui verrà deciso il suo futuro. L’obiettivo sarebbe trattenerlo ma di fronte ad un’offerta di assoluto livello una riflessione verrebbe fatta. La richiesta è già altissima, intorno ai 40 milioni, l’Inter però è intenzionata a provarci. Per quanto riguarda il centrocampo la società nerazzurra è sempre attenta a profili di qualità visto che in questo settore ci potrebbero essere movimenti in uscita. La volontà sarebbe quella di ringiovanire il reparto dove rientrerà Aleksandar Stankovic (sarà esercitato il dritto di recompra dal Club Brugge). E un budget interessante potrebbe arrivare da Frattesi su cui si è riacceso l’interesse della Roma. E se Manu Koné è un giocatore che piace molto, l’Inter monitora da tempo anche Perrone del Como. Una trattativa non semplice visto che Fabregas vorrebbe mantenere anche per la prossima stagione l’ossatura base. Quasi impossibile la pista Nico Paz. Il Real Madrid alla fine se lo riporterà alla base.

Anche il Napoli sta cominciando a pianificare il futuro.

È chiaro che tutto passa prima dalla questione allenatore. Se ci sarà ancora o meno Conte insomma. Nel frattempo gli azzurri stanno monitorando varie situazioni, in particolare a centrocampo dove uno tra Lobotka e Anguissa in estate potrebbe partire. E un profilo che piace è Joao Gomes del Wolverhampton. Tra l’altro la retrocessione potrebbe favorire il tutto, il giocatore infatti è intenzionato ad andare via. Dopo i primi contatti esplorativi il Napoli è ora alla finestra per capire i margini e i costi dell’operazione. Ma non c’è soltanto lui. Il club azzurro infatti si è messo sulle tracce anche di Rios del Benfica. Un’ipotesi molto forte anche per la Roma se soprattutto dovesse partire Manu Koné. Intanto dopo Lucca (che non verrà riscattato dal Nottingham Forest) anche Lang con ogni probabilità rientrerà. I progetti del Galatasaray al momento vanno in un’altra direzione. Infine la Fiorentina. Domani al Franchi arriverà il Sassuolo. Una partita che sa di sfida nella sfida tra Vanoli e Grosso per il futuro della panchina. Ancora una decisione non è stata presa. Il tecnico viola ha fatto un’impresa praticamente salvando la squadra dalla serie B. Grosso è reduce da due stagioni importantissime con il Sassuolo. Paratici lo conosce molto bene visto che ha allenato per ben 3 anni la Primavera della Juventus. A breve tutto sarà più chiaro