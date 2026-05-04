Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Salernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera tutti

Salernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera tuttiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:49Serie C
Luca Esposito

Si entra nella settimana che condurrà la Salernitana ai playoff. In attesa di conoscere il primo avversario, i granata stanno approfittando della pausa per recuperare pezzi e per svuotare completamente quell’infermeria che è stata sempre molto affollata durante questa stagione. Faccia tutti gli scongiuri del caso mister Cosmi, ma al momento ci sono piacevoli problemi d’abbondanza. Capomaggio ha ripreso a lavorare in gruppo, Inglese ha fatto il suo rientro a Foggia dopo quasi 5 mesi di stop forzato e ha approfittato dei 14 giorni in più per mettere benzina nelle gambe al pari di Gyabuaa. Stesso discorso per Villa: lesione muscolare ormai alle spalle e possibilità di riprendersi il posto sulla corsia di sinistra. Finanche Berra, che sembrava quello più a rischio per gli spareggi, intensificherà da domani i carichi di lavoro e sarà convocabile per la gara del 10 maggio. Una data, tra l’altro, che evoca bellissimi ricordi alla torcida granata visto che nel 1998 e nel 2021 sancì la promozione in serie A della Bersagliera. Cabala a parte, il tecnico dovrà ora scegliere la formazione tipo da mandare in campo per il match d’andata, con le due gare in pochissimi giorni che senza dubbio spingeranno l’esperto trainer perugino a gestire le risorse con cautela e senza dimenticare che basterebbe anche un doppio pareggio per garantirsi il passaggio del turno.

Prima della fine della regular season si era trovato un undici base, schierato con il 3-4-1-2. Donnarumma confermato tra i pali, davanti a lui sono certi del posto Arena e Golemic mentre per la terza maglia è bagarre. Anastasio braccetto ha convinto, Matino è sempre stato tra i migliori quando chiamato in causa, Berra ha esperienza e duttilità per ricoprire ogni ruolo nel pacchetto arretrato. Le riserve saranno sciolte presumibilmente soltanto nell’allenamento di rifinitura in programma sabato. A destra sembra intoccabile Cabianca, a sinistra Villa scalzerà un Longobardi comunque affidabile anche sull’out mancino. Imbarazzo della scelta anche in mediana. Stessero bene fisicamente ci si affiderebbe al tandem Capomaggio-Gyabuaa, con l’auspicio che il capitano possa tornare a essere quello decisivo di Cerignola e non il calciatore balbettante che spesso ha fatto imprecare i tifosi. De Boer e Tascone, tuttavia, scalpitano e a Foggia hanno lanciato un segnale: vogliono vivere la post season da protagonisti e non da spettatori. Senza dimenticare l’esperienza di Carriero e l’entusiasmo della gioventù di un Di Vico che Cosmi ha etichettato come predestinato. In avanti Ferraris agirà alle spalle di due punte forti fisicamente. Inglese è il pupillo di Cosmi e dello spogliatoio, ma farlo partire dal primo minuto sarebbe un azzardo. Facile immaginare si partirà con Lescano e Ferrari, ma con l’ex Parma pronto a dare il proprio apporto nella ripresa al pari di quell’Achik che costituisce il classico calciatore di squilibrio che cambia volto alle gare da subentrante sfruttando la stanchezza degli avversari. A proposito di atleti da recuperare, sin qui Antonucci è stato oggetto misterioso. Il prodotto scuola Roma, però, in B ha dimostrato di avere mezzi interessanti e la dirigenza s’aspetta che possa determinare quantomeno negli scontri diretti: al momento è una delle delusioni stagionali, ma nel calcio basta poco per svoltare e per riscrivere la storia.

Sullo sfondo, poi, c’è la questione societaria. Dopo il fallimento della trattativa con Rufini (in realtà mai vicina alla chiusura nonostante narrazioni lontane dalla realtà), ci si aspettava una nota ufficiale da parte di Iervolino, ancor di più dopo il passo indietro degli ultras e dei club organizzati che hanno accantonato ogni forma di contestazione. Una stretta di mano “virtuale” c’è stata dietro le quinte, merito dell’opera di mediazione di un Pagano sempre più factotum e unico riferimento vero per squadra, dirigenza e staff tecnico. Al momento Iervolino non ha cambiato idea: vuole cedere e farsi da parte, pare anche su pressioni familiari. Ma il ritrovato affetto di buona parte della piazza, magari abbinato a un playoff da protagonisti, potrebbe far scoccare di nuovo la scintilla. In fondo non sarebbe la prima volta. Intanto il dodicesimo uomo si prepara a creare un clima magico in città e in provincia. Per la gara interna del 13 maggio dovrebbero essere all’Arechi anche tanti salernitani che risiedono in altre città d’Italia, oltre alle tifoserie gemellate. Attesi almeno 15mila spettatori. E sul web si invoca un allenamento a porte aperte per vivere in simbiosi con la squadra l’emozione dell’attesa. Un fattore che la società non può e non deve più disperdere.

Articoli correlati
Ochoa, addio al calcio dopo il Mondiale: "Arriva il tempo in cui capisci di aver... Ochoa, addio al calcio dopo il Mondiale: "Arriva il tempo in cui capisci di aver dato tutto"
Salernitana, può tornare Coda: il bomber è in scadenza con la Sampdoria Salernitana, può tornare Coda: il bomber è in scadenza con la Sampdoria
Zola: "Investire nei giovani è la chiave del futuro. Le seconde squadre funzionano"... Zola: "Investire nei giovani è la chiave del futuro. Le seconde squadre funzionano"
Altre notizie Serie C
Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi... Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Cittadella, Iori: "Era la peggior partita da giocare. Mi porto a casa il passaggio... Cittadella, Iori: "Era la peggior partita da giocare. Mi porto a casa il passaggio del turno"
Salernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera... TMWSalernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera tutti
Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno: appuntamento al 6 maggio Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno: appuntamento al 6 maggio
Playoff Serie C, alla Juventus NG basta un pareggio: 2-2 alla Vis Pesaro e passaggio... Playoff Serie C, alla Juventus NG basta un pareggio: 2-2 alla Vis Pesaro e passaggio di turno
Playoff Serie C, i risultati finali delle gare delle 20:00 e le qualificate alla... Playoff Serie C, i risultati finali delle gare delle 20:00 e le qualificate alla 2ª fase a gironi
Playoff Serie C, il risultato dei primi 45' sorride alla Juventus NG. Vantaggio sulla... Playoff Serie C, il risultato dei primi 45' sorride alla Juventus NG. Vantaggio sulla Vis Pesaro
Triestina, passi in avanti per il ritorno di D'Aniello: c'è un accordo di massima.... Triestina, passi in avanti per il ritorno di D'Aniello: c'è un accordo di massima. Ma solo verbale
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter campione d'Italia, il pagellone: Lautaro il trascinatore. La firma di Chivu sullo Scudetto
Immagine top news n.1 Dimarco l'uomo copertina dell'Inter. Ora il rinnovo poi... Ne arriverà un altro
Immagine top news n.2 Dal buio di Monaco al riscatto: Inter campione d'Italia, nel segno di Cristian Chivu
Immagine top news n.3 Ventuno scudetti, il quasi record di Chivu, il miglior attacco: tutti i numeri dell’Inter campione d’Italia
Immagine top news n.4 Chivu: "Merito anche di chi allenava l'Inter prima di me, nonostante le cose subite l'anno scorso"
Immagine top news n.5 Inter, Chivu: "Merito dei ragazzi e della società, penso già alla finale di Coppa Italia"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
Immagine top news n.7 L’Inter è campione d’Italia! Thuram+Mkhitaryan: 2-0 al Parma, subito scudetto per Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.2 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il tifoso interista Vecchioni: "Questo scudetto ha tratti epici. Chivu ha portato un cambiamento"
Immagine news Serie A n.2 Adani: "Per vincere bisogna attaccare, chiaro ed evidente. E Chivu lo ha capito subito"
Immagine news Serie A n.3 Severgnini: "Chivu ha saputo toccare le corde giuste dopo la disfatta di Monaco"
Immagine news Serie A n.4 Sfogo Dimarco: "C'è chi dava l'Inter fuori dalla top 4. Il mio calo? Hanno la memoria corta"
Immagine news Serie A n.5 Marotta indica la ricetta del successo dell'Inter: "Cultura del lavoro e forte senso di appartenenza"
Immagine news Serie A n.6 Manuel Akanji all’Inter fino al 2028: con lo scudetto scatta l’obbligo di riscatto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Per la Serie B si apre la settimana cruciale: venerdì i (restanti) verdetti delle regular season
Immagine news Serie B n.2 Il Pescara mette nel mirino lo Spezia. Con allenamenti a porte chiuse in provincia di Teramo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Cistana torna ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani seduta a porte chiuse
Immagine news Serie B n.4 Cesena, con Cole una sola vittoria. Ma in casa: dove i bianconeri si giocano l'accesso ai playoff
Immagine news Serie B n.5 "Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Il duello con D'Angelo "fa la fortuna" di Stroppa
Immagine news Serie B n.6 Modesto ancora arbitro della promozione. Tra Serie C e B, il curioso caso del tecnico del Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, Iori: "Era la peggior partita da giocare. Mi porto a casa il passaggio del turno"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera tutti
Immagine news Serie C n.4 Playoff Serie C, gli accoppiamenti del secondo turno: appuntamento al 6 maggio
Immagine news Serie C n.5 Playoff Serie C, alla Juventus NG basta un pareggio: 2-2 alla Vis Pesaro e passaggio di turno
Immagine news Serie C n.6 Playoff Serie C, i risultati finali delle gare delle 20:00 e le qualificate alla 2ª fase a gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!