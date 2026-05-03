Cagliari, Caprile: "Non siamo ancora matematicamente salvi, il mister merita il massimo"

Subito dopo il pareggio senza reti tra Cagliari e Bologna, Elia Caprile si è fermato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione della squadra e il momento della stagione: “Siamo molto vicini all’obiettivo, ma manca ancora la certezza matematica, pertanto non possiamo staccare la spina. Dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime tre gare e arrivare il più in alto possibile: sono tanti anni che il Cagliari non conquista almeno quaranta punti, ora abbiamo questa possibilità. Yerry è uno dei leader di questa squadra, è un esempio in campo per noi più giovani, ogni allenamento dà il massimo.

Ė un nazionale colombiano, gli auguro di andare al mondiale quest’estate. Il Mister? Ci ha responsabilizzato tanto: dai più esperti ai più giovani, tutti ci siamo sentiti in dovere di ripagare la sua fiducia”.