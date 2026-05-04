Cremonese-Lazio, Giampaolo: "È la partita dell'anno, Vardy pronto per darci una mano"

“Dobbiamo fare una partita seria. Non possiamo sbagliare nulla, non possiamo permetterci nessun tipo di lusso vista la classifica. Le energie sono tutte su questa gara che per noi è uno spartiacque. La formazione? Vardy ha ripreso a lavorare durante la settimana, è un calciatore che non ha bisogno di chissà quali indicazioni tattiche. Se ci sarà bisogno lo getterò nella mischia e sarà la nostra arma in più nel reparto offensivo”. Queste le dichiarazioni rilasciate a DAZN dal tecnico della Cremonese Marco Giampaolo. Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.Sarri.