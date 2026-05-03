Cagliari, Mina: "Doveroso ripagare la fiducia del mister, fatto un grande campionato"

Il difensore del Cagliari Yerry Mina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata a Bologna: "Sono veramente orgoglioso di essere qui e di far parte di un gruppo che incarna valori veri .Stiamo bene insieme, ci alleniamo nel migliore dei modi e stiamo facendo un grande campionato. L'obiettivo è vicino. Sono contento per la crescita di Caprile, un portiere ormai da Nazionale che ci ha dato tanto anche oggi. Pisacane? Ci ha trasmesso tanto sin dal primo giorno ed era nostro dovere ripagare la sua fiducia".