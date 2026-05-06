Avellino, il ds Aiello senza filtri: Ballardini, Faticanti e il retroscena Artistico

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, guarda con fiducia all’ultima giornata di campionato e alla corsa playoff, nonostante la sconfitta maturata sul campo dell’Empoli. Ospite della trasmissione “0825” su Otto Channel, il dirigente biancoverde ha analizzato il momento della squadra alla vigilia della sfida contro il Modena al “Partenio-Lombardi”. “La cosa che ci è dispiaciuta di più è non aver regalato una soddisfazione ai tantissimi tifosi presenti a Empoli. C’erano tremila persone nel settore ospiti e tanti altri sostenitori sparsi nello stadio. La prestazione non è stata in linea con quelle precedenti e l’Empoli ha meritato di vincere, anche se di misura”. Aiello ha però ribadito che il ko del “Castellani” non ha intaccato le certezze del gruppo. “Dal punto di vista mentale non è cambiato nulla. Siamo concentrati e vogliamo vincere contro il Modena. Sappiamo di essere artefici del nostro destino, pur essendo consapevoli che la qualificazione passerà anche dagli altri risultati. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Vogliamo regalare una gioia alla gente e a noi stessi, perché ce la meritiamo”. Il ds ha poi evidenziato come, anche in caso di mancato accesso agli spareggi promozione, la stagione resterebbe positiva. “Se non dovessimo raggiungere i playoff saremmo comunque soddisfatti del percorso fatto”. Nel corso dell’intervento, Aiello ha parlato anche della crescita del settore giovanile biancoverde, sottolineando con orgoglio il cammino della Primavera, qualificatasi ai playoff. “Per noi è un risultato importante e un motivo di soddisfazione. Il settore giovanile sta crescendo tantissimo e speriamo in futuro di poter attingere sempre di più dai nostri ragazzi”. Un passaggio che conferma la volontà del club di investire con continuità sulla linea verde e sulla valorizzazione dei talenti interni.

Aiello si è soffermato anche sul futuro della panchina irpina e sul possibile rinnovo di Davide Ballardini. Il dirigente ha raccontato i retroscena della trattativa che ha portato il tecnico romagnolo ad Avellino nello scorso febbraio. “Quando abbiamo visto il suo nome tra i possibili candidati, pensando alla sua carriera, sembrava difficile poter arrivare a un accordo. Avevamo avviato anche altre due trattative, poi ci siamo informati meglio e abbiamo percepito il forte interesse del mister verso Avellino. Aveva seguito alcune partite dal vivo durante la stagione e questo ci ha colpito”. La svolta, racconta Aiello, arrivò in pochissimo tempo. “Ci siamo confrontati in una mattinata e già la sera Ballardini era ad Avellino”. Sul futuro, invece, ogni decisione è stata rinviata al termine della stagione. “Con il mister abbiamo scelto di parlare del futuro solo dopo la fine del campionato. L’obiettivo iniziale era consolidare la categoria, poi è arrivata la possibilità playoff e abbiamo preferito concentrarci solo sul campo”. Le sensazioni, però, restano positive. “Ci sono tutti i presupposti per continuare insieme. Per noi Ballardini ha fatto un ottimo lavoro. Lo vedo coinvolto nella realtà irpina anche oltre gli aspetti sportivi. Poi tra il dire e il fare c’è la firma e bisognerà capire se ci saranno tutte le condizioni, ma sono ottimista”.

Spazio anche al mercato e ad alcuni profili monitorati dal club irpino in vista della prossima stagione. Aiello ha confermato l’interesse per Giacomo Faticanti della Juventus Next Gen, definendolo “un profilo importante” seguito con attenzione dalla società biancoverde. Il ds ha poi svelato un retroscena relativo a Gabriele Artistico, attaccante seguito con interesse già nel mercato di gennaio. “C’era stata questa possibilità, era un giocatore che seguivamo e che piaceva molto. Poi si è creata un’asta e abbiamo preferito non proseguire”. L’attaccante, ex Juve Stabia, si è poi trasferito allo Spezia.