Lazio, Sarri: "Non è un allenamento: noi vogliamo vincere. Nessuno ha valorizzato Maldini"

“Abbiamo i nostri obiettivi e dobbiamo perseguirli. Ce li siamo posti come gruppo squadra. Non sarà un allenamento in vista della finale di coppa, noi siamo qui per vincere e per fare il meglio possibile. Abbiamo recuperato Taylor e Zaccagni, vedremo nell’arco della gara quanto minutaggio abbiano nelle gambe. Oggi a Maldini chiedo di tirar fuori il massimo del suo enorme potenziale: al momento nessun allenatore ci è riuscito”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.