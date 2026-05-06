Avellino, altri 90 minuti per sognare i playoff. Ballardini pensa a una squadra d'attacco
Comunque vada a finire la stagione, la sensazione è che i tifosi dell’Avellino possano stare tranquilli e che la società abbia posto le basi per un grande futuro. Sotto traccia, infatti, sono cominciate le grandi manovre utili – nella peggiore delle ipotesi – a candidare i biancoverdi per il salto di categoria nel prossimo campionato, con mister Ballardini che ha incontrato agenti e collaboratori per ragionare sulla permanenza e il direttore sportivo Aiello che sta sondando la disponibilità di calciatori come Pecorino, Faticanti e Artistico che rinforzerebbero un reparto offensivo già competitivo. Se è vero che la testa di tutti è proiettata alla gara con il Modena di venerdì prossimo, è altrettanto vero che una proprietà ambiziosa come quella biancoverde ha già fatto una profonda analisi dell’annata che sta per andare in archivio e che può essere divisa in due tronconi. Un girone d’andata altalenante sfociato con il crollo di inizio 2026 e con il doloroso esonero di Biancolino dopo il ko interno col Pescara, una seconda parte di girone di ritorno a tratti esaltante culminata con prestazioni di spessore e con vittorie anche impronosticabili. Ora l’ultimo atto, con un Partenio gremito e pronto a trascinare la squadra sperando in buone notizie dagli altri campi. Non essere artefici del proprio destino può essere sportivamente parlando frustrante, ma è evidente che bisognerà anzitutto battere un Modena teoricamente senza obiettivi, ma che nel derby con la Reggiana ha confermato di non voler regalare nulla a nessuno. Izzo, uno dei più esperti del gruppo, in queste ore ha parlato a Prima Tivvù parlando di presente e di futuro: “Ho fatto tanti anni di A, ma raramente ho visto uno spettacolo come quello della settimana scorsa a Empoli. C’erano migliaia di tifosi dell’Avellino e questo conferma ciò che ho sempre pensato: questa piazza merita la categoria superiore. Ce la metteremo tutta fino alla fine del campionato, ma si è creato un qualcosa di magico tra squadra e tifoseria e bisogna portare avanti questo progetto importante con ambizione ed entusiasmo”.
Ballardini, nelle interviste precedenti, aveva detto grossomodo la stessa cosa: “Vivere questa città da vicino ti fa capire quanto i tifosi e la provincia si sentano legati ai nostri colori. C’è un seguito importante, avvertiamo la passione del popolo biancoverde e dobbiamo ripagarli sul campo dando il massimo per 90 minuti”. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico e la probabile formazione, l’Avellino dovrà fare a meno dello squalificato Fontanarosa. Considerando che Sala e Milani rischiano il forfait è probabile lo spostamento di Cancellotti sull’out mancino, con Missori a destra. I centrali saranno Simic e Izzo, ma occhio alla costante crescita di un Enrici sempre più affidabile. In mediana nessun dubbio: Palmiero, Palumbo, Sounas e Besaggio formano un quartetto ormai rodato e che abbina qualità e quantità. In avanti la certezza è rappresentata da bomber Biasci, al suo fianco solito ballottaggio che vede coinvolti Tutino, Patierno e Russo, con Favilli che scalpita e che spera di bissare l’eurogol siglato con il Mantova. Comunque vada saranno applausi per tutti, in attesa di un’impresa del Padova già salvo in quel di Cesena.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.