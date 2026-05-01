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Frosinone, Alvini: "Da 25 anni sogno di andare in A, andiamocela a prendere"

Frosinone, Alvini: "Da 25 anni sogno di andare in A, andiamocela a prendere"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 19:00Serie B
Luca Esposito
fonte tuttoFrosinone

Al termine di Juve Stabia-Frosinone è intervenuto nella sala stampa dello stadio Menti il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini. Queste le sue parole: “La squadra deve continuare a fare quello che ha fatto fino a oggi. Lavorare e continuare questo percorso straordinario, non fare niente di più di quello che ha fatto finora, stop. Mentalità vincente? Ci lavoriamo dal 15 luglio, da quando siamo partiti. Non cambierà niente di niente, punto. Abbiamo iniziato un percorso di lavoro, non credo che faremo cose diverse. Questa squadra è forte nella testa e in campo, non credo che farà cose diverse. Abbiamo una partita in casa e per noi inizia una settimana di lavoro. Tale e quale alle altre. Domani mattina pensiamo ad allenarci. Credo molto nelle qualità dei singoli. Ho detto della Nazionale perché Bracaglia è forte. Oggi a Castellammare, in un ambiente fantastico, si è vista una partita di calcio vera. Dall’altra parte una squadra straordinaria, noi ce la siamo giocata. Bracaglia è un giocatore eccellente, può migliorare tanto. E’ ciociaro ed esprime tantissimo in campo, ma può migliorare e arrivare in Nazionale. A noi interessa lavorare bene, continuare a lavorare bene per l’ultima partita che ci aspetta. Poi sarà tempo di bilanci. Ora il focus è su quello che vogliamo fare. I meriti sono alla squadra. Oggi venire qua, contro questa squadra, e vincere la partita è merito della squadra. Bisogna continuare su questa strada. Ora andiamo a prenderla, andiamo a prenderla. E per andare a prenderla c’è da lavorare forte. Serie A? Abbiamo sempre lavorato per fare il massimo, ogni partita, fin dal primo giorno. Abbiamo sempre lavorato per ottenere il massimo, il merito è dei calciatori. Lavoriamo, non siamo a niente. Mi aspetto che chi ama il calcio e i tifosi del Frosinone vengano a sostenere una squadra che in 37 partite se l’è sempre giocata con il massimo rispetto per la maglia che indossa. Vogliamo pensare solamente a fare il massimo”.

Sul percorso della squadra: “Questa squadra ha identità, come ce l’ha la Juve Stabia. Oggi è stata una partita di calcio vero, giocata a ritmi alti, con giocatori che hanno una prospettiva importante. Possiamo ancora migliorare ed è la settimana giusta per farlo. Come abbiamo sempre fatto, lavoriamo come ho detto prima. Questo è quello che vogliamo fare. Il tifoso è giusto che sogni. Sempre. Quindi tu allenatore devi cercare di farli stare nel miglior modo possibile e renderli felici. Ma i tifosi è giusto che sognino. Sono 25 anni che alleno, ho sempre sognato di vincere la Serie B per andare in Serie A. Sono sempre lo stesso di quando allenavo la Ferruzza, al bar con gli amici di Fucecchio. Cerco di trasmettere le mie idee e la mia passione. Ci puoi riuscire o no, ma sicuramente ho una strada chiara in testa”

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