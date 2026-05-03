Bologna, Fenucci: "Abbinare ambizione e sostenibilità. Negli anni passati avevamo ben abituato"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il momento della squadra rossoblù tra bilanci stagionali e prospettive future. Di seguito quanto rielaborato dalla redazione di TuttoCagliari.net: "Negli anni passati avete abituato molto bene i vostri tifosi. Non si può sempre stupire la piazza di Bologna: avete già iniziato a pensare al futuro? Avete parlato con i giocatori e soprattutto con il mister? È stata una stagione con alti e bassi, però abbiamo fatto un buon percorso in Europa. In campionato abbiamo avuto qualche pausa, ma possiamo ancora mantenere questa posizione e provare ad avvicinarci alle squadre che ci precedono. Alla fine credo che potremo giudicare la stagione complessivamente positiva, considerando anche la finale di Supercoppa. Per il futuro dovremo incontrarci con il mister per pianificare la prossima stagione.

L'obiettivo è coltivare l’ambizione, come dico spesso, ma un’ambizione che deve essere accompagnata dalla sostenibilità finanziaria, che oggi è un valore fondamentale in un calcio che negli ultimi anni ha richiesto oltre 3 miliardi e mezzo di ricapitalizzazione agli azionisti. La nostra ambizione si basa su diversi fattori: il lavoro svolto dal mister in queste due stagioni, la professionalità dell’area sportiva, non solo del direttore sportivo ma anche dei circa 20 osservatori che lavorano per noi, gli investimenti nel settore giovanile e quelli che stiamo portando avanti in strutture e tecnologia per migliorare i processi di allenamento. Inoltre, conta molto ciò che abbiamo costruito in questi anni sul piano delle relazioni interne al club, come una vera famiglia sportiva, condividendo obiettivi e passione. Tutti elementi che ci portano a essere naturalmente ambiziosi. Sappiamo che ci sono squadre con risorse economiche superiori, ma nel tempo dovremo essere bravi ad approfittare di eventuali errori per tornare ai traguardi sportivi che abbiamo già raggiunto e che hanno generato grande entusiasmo. Anche oggi abbiamo tanti tifosi al Dall’Ara e li ringraziamo per il loro sostegno: il legame con il territorio è forte e siamo ottimisti per il futuro".