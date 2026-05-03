Cagliari, Pisacane: "Il destino è nelle nostre mani, il Bologna è avversario tosto"

Nel pre-partita di Bologna-Cagliari, Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni di DAZN analizzando il momento della squadra rossoblù e l'importanza della sfida in chiave salvezza. Di seguito le sue dichiarazioni rielaborate dalla redazione di TuttoCagliari.net.

La partita di oggi è molto importante: al di là della classifica, in caso di vittoria e di una sconfitta della Cremonese domani, arriverebbe la salvezza aritmetica. Ci state pensando?

"E' una partita importante come lo sono state le precedenti 34. Dobbiamo concentrarci su queste ultime quattro gare, a partire da oggi, cercando di fare la nostra partita, consapevoli di affrontare un avversario forte. Come ho già detto, il destino è nelle nostre mani: pensiamo al Bologna e poi, come sempre, faremo le valutazioni a fine gara".

La squadra sta facendo bene da settimane ed è tra le più giovani del campionato. Si sarebbe aspettato di trovarsi a +8 a questo punto della stagione, considerando che il Cagliari si è salvato all’ultimo nelle ultime due annate?

"Io ho un obiettivo chiaro, che coincide con quello del gruppo: arrivare alla salvezza. Il fatto di avere un margine a quattro giornate dalla fine non significa sicurezza, ma responsabilità. Dobbiamo arrivare fino in fondo raggiungendo l’obiettivo. Il resto sono valutazioni soggettive, e questa è la mia".

Per raggiungere l'obiettivo serve un risultato positivo. Come ha preparato questa partita? Dove si nascondono le insidie?

"Mi aspetto una gara difficile, nella quale dovremo essere bravi nei duelli, soprattutto sulle corsie esterne. Affrontiamo una squadra che vorrà riscattare l’ultima sconfitta in casa. Ai ragazzi chiedo attenzione, fame e grande rispetto per la partita. È una bella opportunità per noi".