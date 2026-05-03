Bologna, Italiano: "Due anni stupendi, per il futuro parlerò con la società"

“Il nostro obiettivo è quello di puntare al settimo posto fino a quando la matematica non dirà che non sarà possibile. Purtroppo da un po’ di partite non riusciamo a segnare e a portare a casa punti. Non è stata una partita bellissima, il Cagliari ha chiuso tutti gli spazi, ma è tutta la stagione che al Dall’Ara non riusciamo a conquistare il massimo. E’ normale che ogni anno si prova a migliorare rispetto a quanto fatto nel campionato precedente, ma ricordo che siamo stati impegnati in 4 competizioni e quando partecipi alle coppe europee è ovvio che si perdano energie in campionato. Il pubblico si era abituato a vedere un Bologna ad alto livello, lo stadio qui spinge tanto, ci dà energia ed è giusto che abbiamo grandi aspettative.

Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto, è stato un percorso stupendo con un trofeo in bacheca e una stagione non straordinaria, ma che comunque ci ha emozionato. Non era scontato giocare una finale di Supercoppa. Parlerò a breve con la società, vedremo quali sono i progetti per il futuro e decideremo insieme. Non avendo altre competizioni, se non la coppa Italia, può darsi che faremo meglio in campionato”. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN.