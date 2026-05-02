Il punto sulla B: Venezia in A, Frosinone quasi. Serve un miracolo a Reggiana, Spezia e Pescara

Quando manca una sola giornata alla fine della regular season, ecco che il campionato di serie B inizia a emettere i primi verdetti. Onore e merito al Venezia che, al termine di una cavalcata straordinaria, pur pareggiando per 2-2 a La Spezia dilapidando il doppio vantaggio con un uomo in più, torna in A e riceve l’abbraccio di una tifoseria che non si è abbattuta dopo la retrocessione e che ha spinto gli arancioneroverdi per tutto l’arco della stagione. Per Stroppa quinta promozione in carriera dopo quelle con Foggia, Crotone, Monza e Cremonese, una sorta di record per un tecnico del quale forse si continua a parlare troppo poco. Il colpo di scena riguarda la seconda posizione. Perché il Monza perde per 3-2 sul campo di un grande Mantova e si fa scavalcare da un Frosinone che, pur soffrendo per 95 minuti, espugna il Menti di Castellammare superando i brianzoli a 90 minuti dalla fine del torneo. Standing ovation per Alvini, ma anche per il collega Abate che ha messo in campo una squadra quasi perfetta e che ha colpito due legni. Per il resto, in ottica playoff, giochi quasi fatti: il Palermo blinda il quarto posto battendo 3-2 il Catanzaro, i giallorossi e il Modena chiuderanno rispettivamente al quinto e al sesto posto, mentre l’Avellino, sconfitto di misura (1-0) al Castellani di Empoli davanti a 3000 tifosi giunti dall'Irpinia, ora non ha alternative: deve vincere e sperare in un pareggio o in una sconfitta del Cesena. A pari punti, gli scontri diretti premiano i romagnoli.

Servirà un miracolo sportivo a Reggiana, Pescara e Spezia per evitare un mesto ritorno in C. Agli amaranto non è bastata la cura Bisoli per risollevarsi, mentre gli abruzzesi stanno pagando a caro prezzo la rimonta fatta tra febbraio e marzo soprattutto sotto il profilo fisico. Aver sbagliato un rigore subendo poi il gol del ko al 95’ acuisce il rimpianto, con qualche polemica a distanza tra Gorgone e Insigne e Breda che si gode la salvezza diretta con il terzo successo su tre tra le mura amiche. Il Bari si regala una settimana di speranza vincendo per 2-0 il delicatissimo scontro diretto con l’Entella, il Sudtirol non può dormire sonni tranquilli a causa dell’ennesimo ko di un periodo inspiegabilmente nero. Fa festa la Sampdoria che, dinanzi a 30mila spettatori, evita un finale da brividi come quello dell’anno scorso salvandosi con 90 minuti d’anticipo. Infine 0-0 sostanzialmente inutile tra Carrarese e Cesena, con la cura Cole che non ha sortito alcun effetto.

Risultati:

Bari-Virtus Entella 2-0: 45+1' Moncini, 90+7' Maggiore

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0: 59' Lovato

Juve Stabia-Frosinone 0-1: 73' Bracaglia

Mantova-Monza 3-2: 23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)

Modena-Reggiana 2-1: 14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)

Padova-Pescara 1-0: 90+4' Pastina

Palermo-Catanzaro 3-2: 3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo

Sampdoria-SudTirol 1-0: 32' Abildgaard

Spezia-Venezia 2-2: 7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)

Classifica:

Venezia 79 - Promossa in Serie A

Frosinone 78

Monza 75

Palermo 72

Catanzaro 59

Modena 55

Juve Stabia 50

Avellino 46

Cesena 46

Mantova 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 43

Südtirol 40

Empoli 40

Virtus Entella 39

Bari 37

Pescara 34

Spezia 34

Reggiana 34