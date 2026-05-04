Lazio, Isaksen: "La finale di coppa ci dà stimoli per chiudere al top la stagione"
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“E’ stata una stagione tra alti e bassi, sono successe tante cose e ho patito anche le sconfitte con la Nazionale. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo arrivati in finale di coppa Italia. Questo ci ha dato stimoli ulteriori per finire alla grande il campionato, spero di aiutare i miei compagni a suon di gol. Non penso ad altro”. Queste le dichiarazioni di Isaksen, attaccante della Lazio, ai microfoni di DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All.: Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.
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