TMW Nuovo CdA Juventus, c'è un grande favorito a succedere a Scanavino come AD

Grandi novità in arrivo nel Consiglio di Amministrazione della Juventus, dal quale è pronto a uscire Maurizio Scanavino, ormai di fatto ex amministratore delegato del club bianconero, che vedrà decadere il proprio mandato il 7 novembre prossimo.

Secondo quanto appreso da TMW, in attesa di nuove comunicazioni ufficiali, c'è comunque un grande favorito a subentrare a Scanavino nella carica che rimarrà vacante e questo è Damien Comolli, attualmente direttore generale della Juve.

Di seguito la comunicazione tramite cui la Juventus ha fatto sapere le nomine dei prossimi consiglieri: "Lista 1 - L’azionista EXOR N.V. (“EXOR”), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 1. Antonio Belloni(*); 2. Gianluca Ferrero; 3. Guido de Boer; 4. Damien Comolli; 5. Laura Cappiello(*); 6. Fioranna Vittoria Negri(*); 7. Kerstin Andrea Lutz(*); 8. Diva Moriani(*); 9. Diego Pistone(*). I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

L’azionista EXOR ha inoltre proposto di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. La lista contiene altresì proposte di deliberazione che l’azionista EXOR ha formulato in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla relativa durata in carica, nonché al compenso spettante ai membri del medesimo.

Lista 2 - L’azionista Tether Investments S.A. de C.V., titolare di una partecipazione pari all’11,5% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 10. Francesco Garino(*); 11. Zachary Lyons(*). I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance".