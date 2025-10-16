Milan, Fofana: "Quando Leao sta bene con la testa fa cose che nessuno può fare"

Nel corso della sua intervista rilasciata a Sky Sport Insider, Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato anche degli infortuni che sono capitati ai giocatori in nazionale e del fatto che domenica ci saranno assenze importanti: "Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare. Pulisic e Saelemaekers sono grandi giocatori che hanno iniziato la stagione in modo meraviglioso, ma ho fiducia in tutti i miei compagni".

Cosa consiglierebbe a Leao?

"Da me lui non deve aspettarsi niente: non ho più esperienza di lui. Gli do solo la mia fiducia: Rafa quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare. Spero che quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra".

Che cosa ha cambiato Allegri?

“La mentalità della squadra. Dopo l’anno scorso eravamo un po’ giù di morale: volevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Il mister è arrivato con voglia di fare bene, ha dato più fiducia alla squadra, e ci ha da subito fatto capire che i conti li vedremo alla fine".

