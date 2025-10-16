TMW News Roma-Inter, gara verità. Verona, scontro salvezza

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato a partire dall'Inter che dovrà affrontare sabato sera la Roma. Ne parliamo attraverso l'intervista a Lothar Matthaus, il grande ex centrocampista nerazzurro. Per la squadra di Chivu quella di dopodomani rappresenta un esame significativo, ovviamente al pari della Roma che adesso si trova in testa alla classifica.

Lotta scudetto e non solo

Per il Napoli ci sarà da affrontare un Torino che non può più sbagliare dopo un avvio ben al di sotto delle attese ma anche la lotta salvezza inizia ad entrare nel vivo. Tra le altre partite quella tra Verona e Pisa, con la squadra di Zanetti che proverà a guadagnare punti preziosi. Ne ha parlato anche Domenico Volpati, simbolo del Verona dello scudetto dell'85. "Siamo abituati a soffrire, ma vedo che alla fine il Verona se la cava sempre. Quest'anno stiamo giocando molto bene, ma abbiamo fatto pochi punti in classifica. Solo i gol possono far cambiare l'impressione su questa squadra. Se c' un Volpati in squadra? Oggi tutti devono essere un Volpati, devono essere pronti a giocare in qualunque zona del campo. Il calcio di oggi ha portato a questa evoluzione". Sui giovani talenti gialloblù ha detto che "Giovani e Orban sono molto bravi, si muovono molto bene, ma devono buttarla dentro. Altrimenti non si va da nessuna parte".

Clicca sotto per guardare il TMW News