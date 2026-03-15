Alisson Santos: "Giocare in Serie A è un sogno, sono molto felice di stare al Napoli"

Dopo la vittoria contro il Lecce di ieri sera, Alisson Santos si è soffermato sulla partita e sul momento del Napoli in un'intervista concessa a Radio Crc: “Volevamo la vittoria, era molto importante vincerla. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto. Nel primo tempo il Lecce ha avuto un ottimo approccio, però abbiamo provato dall’inizio a fare bene. Hanno gestito bene le marcature, poi dopo il vantaggio hanno giocato molto bene nella prima metà della gara".

Come va l'adattamento di Alisson? Il brasiliano risponde così: "Mi sto trovando molto bene qui, sono stato accolto benissimo e questo mi fa stare tranquillo per esprimermi al meglio anche in campo. Sono molto felice di stare a Napoli. Spero di poter continuare così per dare una mano alla squadra. Abbiamo tutti una buona connessione tra noi, ci alleniamo molto e lavoriamo sulla nostra intesa in vista delle partite. La Serie A è un campionato competitivo, essere qui in Italia è un sogno. Voglio dare una mano alla squadra con gol o assist".

L'ex Sporting - arrivato in prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio - con il Lecce ha collezionato la sua terza presenza da titolare consecutiva. E ne parla così: "Pensiamo partita dopo partita, la cosa più importante per noi è vincerle tutte. Stiamo costruendo qualcosa di importante anche per il futuro. La nostra concentrazione deve restare sempre alta“.