Napoli, Alisson Santos: "In futuro potrò dirlo: ho giocato con Kevin De Bruyne"
TUTTO mercato WEB
Alisson Santos è una delle più belle novità del Napoli di Antonio Conte, col brasiliano che ci ha messo pochissimo tempo a diventare decisivo dopo il suo arrivo dallo Sporting CP nel mercato di gennaio. Dopo due gol nelle due sfide casalinghe, ieri contro il Lecce l’esterno non ha segnato ma è comunque stato uno dei migliori in campo. E in queste ore ha voluto sottolineare la propria gioia per aver condiviso il campo con Kevin De Bruyne:
“Non ho parole per descrivere questo momento per me, da dove vengo era impossibile… Ma Dio realizza l’impossibile. Che onore, che piacere. In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin De Bruyne”, ha scritto Alisson Santos sui social a corredo di una foto al fianco del belga.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il caso Leao. L'Inter ringrazia, ma Chivu è l'uomo giusto per il futuro? Fabregas, lezione di calcio a Gasp
Le più lette
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile