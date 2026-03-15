Napoli, Alisson Santos: "In futuro potrò dirlo: ho giocato con Kevin De Bruyne"

Alisson Santos è una delle più belle novità del Napoli di Antonio Conte, col brasiliano che ci ha messo pochissimo tempo a diventare decisivo dopo il suo arrivo dallo Sporting CP nel mercato di gennaio. Dopo due gol nelle due sfide casalinghe, ieri contro il Lecce l’esterno non ha segnato ma è comunque stato uno dei migliori in campo. E in queste ore ha voluto sottolineare la propria gioia per aver condiviso il campo con Kevin De Bruyne:

“Non ho parole per descrivere questo momento per me, da dove vengo era impossibile… Ma Dio realizza l’impossibile. Che onore, che piacere. In futuro potrò dire: ho giocato con Kevin De Bruyne”, ha scritto Alisson Santos sui social a corredo di una foto al fianco del belga.