Colpo di testa di Mancini e pareggio della Roma contro l'Inter: 1-1 al 40' a San Siro

Pareggio della Roma a San Siro contro l'Inter. Autore del gol dell'1-1 Gianluca Mancini, bravo a battere Sommer con un colpo di testa su cross di Rensch dalla sinistra. Colpevole la difesa nerazzurra, con Dimarco che ha fatto partire il traversone con troppa facilità e Thuram che ha perso la marcatura sul difensore giallorosso. 1-1 dunque al 40' al Meazza.

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