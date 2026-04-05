Da febbraio a oggi, nessuno peggio del Cagliari. E ora? I prossimi impegni dei sardi
Il Cagliari è entrato in una crisi dalla quale non riesce più a uscire. La sconfitta di sabato a Reggio Emilia è la quarta consecutiva in campionato. Rossoblù che curiosamente si sono spenti una volta finito il mercato di riparazione: da febbraio in poi appena 2 punti conquistati in 8 partite.
Ed è la peggior squadra di Serie A da febbraio a oggi nonché l'unica squadra del massimo campionato che non è riuscita a centrare una vittoria da febbraio a oggi. E adesso? La classifica fa paura, la zona retrocessione dista solamente tre punti e la prossima settimana c'è uno scontro diretto già fondamentale. Ecco i prossimi impegni:
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.