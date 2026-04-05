Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna scavalca la Lazio e balza all'8° posto
Il Bologna torna al successo e si riprende l'ottavo posto in classifica, portandosi momentaneamente a -5 dall'Atalanta impegnata domani sul campo del Lecce. Cremonese che farà il tifo per gli orobici e nel frattempo resta in zona retrocessione, in attesa della sfida della prossima settimana a Cagliari. Questo il quadro aggiornato:
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 39
12. Parma 35
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
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