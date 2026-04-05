Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna scavalca la Lazio e balza all'8° posto

Il Bologna torna al successo e si riprende l'ottavo posto in classifica, portandosi momentaneamente a -5 dall'Atalanta impegnata domani sul campo del Lecce. Cremonese che farà il tifo per gli orobici e nel frattempo resta in zona retrocessione, in attesa della sfida della prossima settimana a Cagliari. Questo il quadro aggiornato:

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

CLASSIFICA

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 39

12. Parma 35

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)