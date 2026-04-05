Il Bologna manda un messaggio all'Aston Villa: 1-2 alla Cremonese che inguaia la corsa salvezza

Si sveglia troppo tardi la Cremonese e al Bologna basta un super primo tempo per far suo il match dello Zini. 1-2 in favore della squadra di Italiano, avanti già dopo un quarto d'ora grazie ai gol di Joao Mario e Rowe. Nella ripresa sale di ritmo la quadra di Giampaolo, che accorcia le distanze solo nel recupero con il rigore di Bonazzoli. Tre punti che consentono ai rossoblù di salire a 45 punti e superare Sassuolo e Lazio, mandando un messaggio a pochi giorni dal quarto di finale contro l'Aston Villa. Cremonese che invece resta a 27, a pari punti del Lecce e a -3 dal Cagliari.

Solo Bologna in campo

Cambia dopo meno di 3 minuti il parziale con il primo, bellissimo, gol in Serie A di Joao Mario, che calcia al volo dalla destra uno spiovente arrivato dall'altro lato da Miranda e batte Audero. La Cremonese sembra rimasta nello spogliatoio e dunque ne approfitta un Bologna travolgente che trova il raddoppio già al 15'. Altra discesa di Miranda, che sfrutta le praterie lasciate libere a sinistra dalla catena di destra grigiorossa, entra in area e serve al centro Rowe, che solo nel cuore dell'area realizza il più facile dei tap-in. In campo però c'è solo una squadra, quella di Italiano, vicinissima al tris al 32' ancora con Castro, che fallisce il tentativo a pochi passi dalla porta avversaria, e al 42' con una punizione diretta battuta da Moro al limite dell'area che centra la traversa piena.

La Cremonese si sveglia tardi

Sono anche sfortunati i padroni di casa: all'Intervallo Giampaolo prova a rimescolare un po' le carte in tavola con gli ingressi di Bondo, Okereke e Thorsby, ma la gara del norvegese dura appena 7 minuti prima che un problema muscolare ad un polpaccio non lo costringa al cambio per Payero. Il primo squillo dei lombardi arriva al 59' con un tiro ravvicinato di Bonazzoli dopo una sponda di Djuric che trova la bella riposta di Ravaglia. Al 71' ancora Cremonese pericolosa con Payero ma ancora è Ravaglia a dire 'no'. La squadra di Giampaolo accorcia al 91' dopo che un'incomprensione tra Ravaglia e Miranda favorisce Floriani Mussolini, che anticipa il portiere avversario e viene travolto dallo stesso guadagnandosi un calcio di rigore. Sul rigore si presenta Bonazzoli, che spiazza con freddezza l'estremo difensore avversario, ma è troppo tardi e l'arbitro decreta la fine del match dopo 4 minuti di recupero e un rosso a Maleh e Ferguson.