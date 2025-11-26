TMW Daniel Maldini può salutare l'Atalanta a gennaio. Sondaggi di Fiorentina e Lazio

Daniel Maldini ha ritrovato Raffaele Palladino, suo tecnico al Monza, ma potrebbe non bastare per garantirsi la permanenza all'Atalanta. Scivolato giù nelle gerarchie con il rientro di Lookman e la presenza di Sulemana, rischia di finire sul mercato dei cedibili in inverno. Un suo prestito non è da escludere - al netto della mancata presenza del nigeriano per la Coppa d'Africa, ma anche lui potrebbe salutare - con diversi club che si sono interessati al suo profilo per i prossimi mesi.

In particolare ci sono Fiorentina e Lazio. Questo perché rappresenterebbe un acquisto low cost, rodato e che conosce già la Serie A, in un mercato come quello di riparazione che è particolarmente difficile. Poi dipenderà anche da quello che verrà messo sul piatto e soprattutto dalla volontà dell'Atalanta che ha acquistato il trequartista un anno fa per 13 milioni, senza vedere mai la sua versione migliore.

Zero reti in campionato, stesso bottino in Champions. Otto le presenze totali per un 232 minuti giocati. Numeri che spingono verso un addio senza particolari rimpianti, anche solo per riuscire a fargli recuperare un valore che in questo momento non ha. Palladino aveva proprio parlato di Maldini nel giorno della sua presentazione: "Credo molto in Daniel: lo conosco e sa cosa mi aspetto da lui. Io non guardo in faccia a nessuno, e la priorità è che la squadra dia il 100% indipendentemente da chi giocherà".