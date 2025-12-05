Daniel Maldini in uscita dall'Atalanta: per gennaio torna di moda la pista Torino

Il Torino ha messo gli occhi su Daniel Maldini per il mercato invernale. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il fantasista classe 2001 a gennaio potrebbe lasciare l'Atalanta per andare a rilanciarsi altrove visto il poco spazio ottenuto in questa prima parte di stagione (appena 187 minuti giocati in campionato e 45 minuti in Champions League). La formula giusta? Il prestito con diritto di riscatto, quella che peraltro è ormai un must in casa granata.

Perfetto per il modulo granata

Dopo non aver convinto né Juric né Palladino a Bergamo, Maldini jr è tornato di moda per il Toro, che già negli anni scorsi aveva sondato il terreno per portarlo all'ombra della Mole. Il 3-5-2 di mister Baroni, del resto, potrebbe esaltare le sue qualità nel ruolo di seconda punta al fianco di uno tra Simeone, Zapata e Adams: la stessa posizione in cui giocava al Monza e che, appena un anno fa, gli aveva permesso di conquistare addirittura la chiamata in Nazionale.

Altri due club interessati

Oltre al Torino - conclude la medesima fonte - su Daniel Maldini resta vigile pure la Fiorentina, che lo aggiungerebbe volentieri al proprio organico, ma l’ultimo posto in classifica forse indurrà la Viola a dare priorità all’arrivo di rinforzi in altri settori del campo (la difesa in primis). Più defilata infine la Lazio, dove Maldini piace ma non gode di consensi unanimi.