Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il largo successo colto contro il Genoa in Coppa Italia. Questo il suo commento su Daniel Maldini: "Deve mettere intensità negli allenamenti, ma è un ragazzo che ha bisogno di minutaggio e fiducia perché è un giocatore che ci può dare una grande mano. Io Daniel lo conosco molto bene e ho voluto dargli questa occasione che lui però deve sfruttare: peccato perché oggi poteva sicuramente fare goal".

Che Atalanta ha visto in questi giorni?

"Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona e queste vittorie aiutano tale processo di crescita".

Come giudica Kolasinac?

"Fantastico. Ha fatto un grande lavoro durante la settimana e ci ha messo del suo per ritornare a pieno regime: siamo felici di averlo ritrovato perché per noi è importante così come tutta la difesa. Ho bisogno di recuperare Scalvini, mi dispiace aver perso Sulemana: abbiamo tante partite e serve tutta la rosa a disposizione".

Quanto vuole vincere questa Coppa Italia?

"Molto. Noi vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo".