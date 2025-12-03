Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"

Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 20:08Serie A
Simone Lorini

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il largo successo colto contro il Genoa in Coppa Italia. Questo il suo commento su Daniel Maldini: "Deve mettere intensità negli allenamenti, ma è un ragazzo che ha bisogno di minutaggio e fiducia perché è un giocatore che ci può dare una grande mano. Io Daniel lo conosco molto bene e ho voluto dargli questa occasione che lui però deve sfruttare: peccato perché oggi poteva sicuramente fare goal".

Che Atalanta ha visto in questi giorni?
"Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona e queste vittorie aiutano tale processo di crescita".

Come giudica Kolasinac?
"Fantastico. Ha fatto un grande lavoro durante la settimana e ci ha messo del suo per ritornare a pieno regime: siamo felici di averlo ritrovato perché per noi è importante così come tutta la difesa. Ho bisogno di recuperare Scalvini, mi dispiace aver perso Sulemana: abbiamo tante partite e serve tutta la rosa a disposizione".

Quanto vuole vincere questa Coppa Italia?
"Molto. Noi vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo".

Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Eravamo ultimi per duelli vinti, dato da cambiare. Scamacca?... Atalanta, Palladino: "Eravamo ultimi per duelli vinti, dato da cambiare. Scamacca? Fondamentale"
Atalanta, De Roon: "Palladino ha dato un messaggio chiaro: non avere mai paura" Atalanta, De Roon: "Palladino ha dato un messaggio chiaro: non avere mai paura"
Atalanta, Palladino: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. De Ketelaere? Straordinario"... Atalanta, Palladino: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. De Ketelaere? Straordinario"
Altre notizie Serie A
Inter, Chivu: "Pensiamo gara dopo gara. Pio e Thuram? La coppia giusta" Inter, Chivu: "Pensiamo gara dopo gara. Pio e Thuram? La coppia giusta"
Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 d.c.r), le pagelle: che sorpresa Vergara, Esposito cambia... Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 d.c.r), le pagelle: che sorpresa Vergara, Esposito cambia il match
Inter, Thuram: "Servirà una gara seria stasera. Esposito? Felici di averlo" Inter, Thuram: "Servirà una gara seria stasera. Esposito? Felici di averlo"
Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Thuram, chance per Luis Henrique e Diouf... Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Thuram, chance per Luis Henrique e Diouf
Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari... Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori
Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"... Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"
Milan, Allegri conferma: "Pulisic recuperato. Per Fofana ci siamo quasi" Milan, Allegri conferma: "Pulisic recuperato. Per Fofana ci siamo quasi"
Un mese all'inizio del mercato. Ecco tutte le idee delle big TMW NewsUn mese all'inizio del mercato. Ecco tutte le idee delle big
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
2 Vieri: "Quando entro allo stadio mi prende la tristezza. Donne? Il primo pensiero era fare gol"
3 Vlahovic ha deciso: si opera. Intervento a Londra o Turku, rientrerà non prima di marzo
4 Juventus, c'è lesione al menisco per Gatti; Vlahovic ha deciso di operarsi: e top news delle 13
5 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori
Immagine top news n.1 Pastorello a 360°: "Contratti di otto anni non sono d'aiuto. Pradè un gran signore"
Immagine top news n.2 Mainoo, il Napoli pronto ad accelerare. Goretzka resta il sogno
Immagine top news n.3 Prima di Lucca il Napoli ci ha provato per Bonny. Pastorello: "Inter la più determinata"
Immagine top news n.4 La FIFA aiuta i club europei, malumore in Africa. Caso Roma: ok Ndicka, si attende per El Aynaoui
Immagine top news n.5 Milan, Allegri risponde a Sarri sulle postazioni VAR: "Non dobbiamo deciderlo noi"
Immagine top news n.6 Juventus, il report medico su Gatti: "Lesione del menisco mediale, sarà necessario l'intervento"
Immagine top news n.7 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, ripartire col 4-2-3-1 e un'altra mentalità"
Immagine news Serie C n.2 Renate, Magoni: “Il nostro modello? Pochi prestiti e tanti giovani di proprietà"
Immagine news Serie A n.3 Jonathan David può esplodere ore nella Juve? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 d.c.r), le pagelle: che sorpresa Vergara, Esposito cambia il match
Immagine news Serie A n.2 Inter, Thuram: "Servirà una gara seria stasera. Esposito? Felici di averlo"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Thuram, chance per Luis Henrique e Diouf
Immagine news Serie A n.4 Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri conferma: "Pulisic recuperato. Per Fofana ci siamo quasi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari in crisi, Di Cesare: "Mi sento responsabile, ma con Vivarini ne usciremo"
Immagine news Serie B n.2 Suditorl, \Davi: "Da piccolo avevo paura di giocare a calcio. Adesso sono in B con mio fratello"
Immagine news Serie B n.3 Dal Como al Catanzaro: Cassandro, il “braccetto” che studia per il suo futuro
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Bari, i convocati di Vivarini: assenti Darboe, Maggiore e Pereiro
Immagine news Serie B n.5 Empoli, si ferma Curto: lesione al bicipite femorale destro per il difensore centrale
Immagine news Serie B n.6 La Lega Serie B sostiene la DCPS attraverso il progetto #IOVALGO – Il Calcio è di tutti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Dolomiti Bellunesi batte 1-0 l'Inter U23 nel recupero della 14ª giornata
Immagine news Serie C n.2 Lega Pro, accordo di tre anni con l'Agenzia Generale Cattolica di Firenze
Immagine news Serie C n.3 Marani: “Rimini escluso? Rinnovo l'appello: chi non ha la forza economica faccia un passo indietro"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Casarotto regala la vittoria alla Casertana: 1-0 con l'Atalanta U23
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Banchieri si presenta: "Da avversario ho sempre apprezzato questo club"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Il nostro modello? Pochi prestiti e tanti giovani di proprietà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Venezia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.4 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.6 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?