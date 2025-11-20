Atalanta, chiuso il bilancio al 30 giugno 2025: decimo utile consecutivo, fatturato record

Bilancio in attivo di 37,8 milioni di euro per l'Atalanta, che ha chiuso l'esercizio al 30 giugno del 2025 con un traguardo notevole per la Dea, che raggiunge la decima volta in cui il risultato economico-finanziario è in utile.

A svelarlo è il portale specializzato Calcio & Finanza, che spiega come l'Atalanta abbia raggiunto il fatturato record di 320,8 milioni di euro, un grande balzo rispetto ai 243,7 dell'anno precedente. In crescita allo stesso modo anche i costi, che toccano il tetto dei 223,6 milioni di euro, quasi 40 in più. Il patrimonio netto è in positivo per 243,3 milioni di euro, salgono però anche i debiti complessivi, di oltre 30 milioni: dai 181,1 del bilancio chiuso il 30 giugno 2024, si è passati adesso a 216. L'indebitamento finanziario netto però è positivo di 36,8 milioni, poiché è cresciuta la liquidità, da 37 a 43,7 milioni di euro.

I ricavi dell'Atalanta: 138,6 milioni di euro di diritti tv; 121,6 milioni di euro di compravendita calciatori; 37,7 milioni di euro di sponsor e royalties; 15,1 milioni di euro di ricavi da gara; 7,8 milioni di euro di altri ricavi.

I costi dell'Atalanta: 127,4 milioni di euro di costo del personale; 76,7 milioni di euro di ammortamenti e svalutazioni; 31,2 milioni di euro di altri costi; 26,5 milioni di euro di servizi.