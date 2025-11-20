Champions e Europa League sempre a Sky, acquisiti i diritti dal 2027 al 2031

In esclusiva 526 partite, c'è anche la Conference

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - I grandi club d'Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031. Sky infatti ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di Champions League, di tutte le 342 partite a stagione di Europa League e di Conference League.

La Champions resterà su Sky e NOW fino al 2031, quindi per altri 4 anni, che si aggiungono alla stagione in corso e alla stagione 2026-2027. "Siamo davvero orgogliosi di essere il main partner della UEFA e di poter offrire in esclusiva ai nostri abbonati fino al 2031 i grandi match delle competizioni europee - commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia -. Il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League conferma tutto il nostro impegno a rendere unica l'offerta sportiva della Casa dello Sport e a garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile".

Sky trasmetterà in esclusiva 184 delle 203 partite di Champions compresi i playoff, 189 match di Europa League e 153 di Conference, anche grazie a Diretta Gol, incluse le tre finali, per un totale di 526 match, oltre alla UEFA Super Cup. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d'Europa, con un grande racconto editoriale e le migliori tecnologie. (ANSA).